Die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen hat viele schöne Dinge für ihren zweiten Weihnachtsmarkt vor der Jakobskirche vorbereitet, um die Besucher zu begeistern. Wann es los geht. Was vorbereitet ist.

Weihnachtsmarkt an Jakobskirche in Köthen - Was die Organisatoren planen und warum Träume warten müssen

Vor der imposanten Jakobskirche veranstaltet die Werbegemeinschaft am zweiten Adventswochenende ihren Weihnachtsmarkt.

Köthen/MZ. - „Eine Kindereisenbahn wäre schön. Die hätten wir gern“, sagt Christina Lahne und weiß als Schatzmeisterin der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen gleichzeitig, dass so etwas das Budget sprengen würde. Aber träumen ist erlaubt.