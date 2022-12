Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen in Köthen lockt wieder zahlreiche Besucher an

Zum zweiten Advent gingen viele Köthener auf weihnachtliche Entdeckungstour in der Stadt.

Der Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen.

Köthen/MZ - Auch am zweiten Adventwochenende fanden wieder zahlreiche kleinere und größere Weihnachtsmärkte statt. Hier auf dem Bild zu sehen der Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen in Köthen.

Ein buntes Bühnenprogramm wurde auf die Beine gestellt. Trotz eisiger Kälte zog es zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Bei Punsch und Glühwein konnte man sich schließlich aufwärmen.