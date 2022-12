Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt von Köthen - So fällt erste Bilanz der Händler aus

Köthen/MZ - Nicht nur Glühwein und die verlockenden Gerüche der vielen weihnachtlichen Leckereien laden in der Weihnachtszeit zum Konsumieren ein. Auch der Kontrast der frühen, kalten Dunkelheit zu den hellen, warm erleuchteten Schaufenstern in der festlich dekorierten Innenstadt regt dazu an. Außerdem müssen ja auch noch die Liebsten mit Geschenken versorgt werden. Der Advent ist für den Einzelhandel also meist eine geschäftige, aber vor allem einträgliche Zeit.