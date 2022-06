Wehrleiter vermutet Brandstiftung - Erneuter Brand in der alten Malzfabrik in Köthen

Köthen/MZ - Nach dem Großbrand am Pfingstsonntag und einem weiteren Feuer in der Nacht zu Freitag hat es am Samstagabend einen weiteren Einsatz der Feuerwehr Köthen in der alten Malzfabrik in der Dr.-Krause-Straße gegeben. Die nähere Umstände deuten auf eine Brandstiftung hin.

