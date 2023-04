Wie das MLF ausgestattet ist und wie lange der neue Wehrleiter in Libehna seine Kameraden daran ausbilden will, bis alle Handgriffe sitzen.

Wehmut und Freude - Feuerwehr Görzig gibt Löschfahrzeug an Ortswehr in Libehna ab

Görzig/Libehna/MZ - „Heute ist ein Tag der gemischten Gefühle, ein Fahrzeug verlässt unsere Halle“, sagt Roger Schemmel zu den Männern, Frauen und Jugendlichen, die am Samstag gegen 16 Uhr vorm Gerätehaus in Görzig angetreten sind. Das passiere aber nicht in Wehmut, denn das Fahrzeug bleibe ja in der Stadt Südliches Anhalt, ergänzt er: „Und die Kameraden in Libehna können damit neuen Schwung aufbauen.“