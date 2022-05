Wegen Beleidigung: Bürgermeister-Kandidat Sven Kleuckling kassiert Anzeige von Akener Wahlleiter

Sven Kleuckling, der für das Amt des Bürgermeisters in Aken kandidieren will, hat Michael Zelinka im Internet bloßgestellt. Das ist nicht das erste Mal, dass er seine Meinung offen kund tut.

Aken/MZ - Die Bürgermeisterwahl in Aken sorgt erneut für Schlagzeilen. Erst musste die Wahl aufgrund eines Formfehlers im Ausschreibungstext verschoben werden, nun gibt es einen weiteren Vorfall. Ex-Polizist Sven Kleuckling, seines Zeichens Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Aken, hat von Stadtwahlleiter Michael Zelinka eine Anzeige wegen Beleidigung kassiert. Zelinka selbst bestätigt auf Nachfrage der MZ diese Anzeige, will sich aber zu dem Sachverhalt nicht weiter äußern.