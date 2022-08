Wasted spielt in Osternienburg letztes Konzert vor längerer Pause

Die Rockband aus dem Altkreis hat Monate voller Konzerte hinter sich. Nun steht eine längere Live-Pause an – vorher aber soll es noch einmal richtig wild werden.

Köthen/MZ - Laute Monate liegen hinter Wasted. Seit die Band aus Köthen Anfang Juni ihr erstes Konzert im Jugendfreizeitzentrum (JFZ) Osternienburg gespielt hat, ist es kaum noch still geworden um Maurice Kälin, Florian Rietz und Elias Feldhaus. „Wir haben fast jedes Wochenende gespielt“, berichtet Schlagzeuger Florian. Allein in Köthen standen die drei mehrmals auf der Bühne, beim Bandcontest, bei den Studententagen und zuletzt beim Friedenslauf am Holzmarkt.