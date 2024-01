Dreiste Diebe haben in der Nacht zum Montag doppelt in Köthen zugeschlagen.

Wasserhähne abgebaut und Keller geflutet - Polizei ermittelt nach einem Diebeszug in Köthen

An und nahe Senioreneinrichtung

Die Polizei in Köthen ermittelt.

Köthen/MZ. - Dreiste Diebe haben nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zum Montag auf dem Außengelände einer Senioreneinrichtung in der Maxim-Gorki-Straße in Köthen mehrere Wasserhähne gestohlen.

Vermutlich dieselben Personen brachen in ein sich in unmittelbarer Nähe der Senioreneinrichtung befindliches derzeit aber ungenutztes Mehrfamilienhaus ein und entwendeten dort Teile der Wasserleitung, wodurch der Keller zum Teil überflutet wurde.

Der Umfang des Gesamtschadens wurde von der Polizei mit circa 700 Euro beziffert.