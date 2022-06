Das Innenleben einer Sauerei Was wurde nach der Schließung aus dem Schweinehochhaus in Maasdorf?

In der DDR lebten zeitweise mehr Schweine als Wahlberechtigte in dem kleinen Ort. Das Schweinehochhaus in Maasdorf bei Köthen ist ein Mahnmal der Zeit der industriellen Landwirtschaft. Ein Rundgang durch das verlassene Gebäude.