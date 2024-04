Was Regionalplaner zum Bau von Windkraftanlagen in Wäldern sagen

Große Umstände für die „Erneuerbaren“: Ein 74 Meter langes, 19 Tonnen schweres Rotorblatt für eine Windkraftanlage wird im November 2022 mit einem selbstfahrenden Schwertransporter von einem Lagerplatz in Köthen in einen Windpark nach Quellendorf transportiert.

Köthen/MZ. - „Infraschall und Schlagschatten“, steht auf einem Plakat, „Es heißt: Naturpark Fläming, nicht: Windpark Fläming“ auf einem anderen. Zwei Polizisten und eine Frau vom Ordnungsamt beobachten die Demonstranten. Mitglieder der Bürgerinitiative Zerbster Gegenwind und des Vereins Gegenwind Fläming haben sich am Freitag vor der Kreisverwaltung in Köthen versammelt, um gegen den geplanten Bau von Windkraftanlagen im Naturpark Fläming und in Wäldern in der Region zu protestieren.