Händler und Vereine aus der Region präsentieren sich am Sonntag in der Akener Marienkirche. Ziel ist es, Spenden für den Übungsplatz zu generieren.

Was Besucher bei der Handwerker- und Vereinemesse am Sonntag in Aken erwartet

Aken/MZ - Eine „Neuauflage“ in Anlehnung an die bekannte Handwerkerweihnacht soll nun am Sonntag, 5. März, die Handwerker- und Vereinemesse sein. Stattfinden wird diese von 10 bis 16 Uhr in der Akener Marienkirche. „Die Marienkirche soll ja ohnehin in Zukunft mehr und mehr als Galerie- und Messekirche genutzt werden“, betont Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn.