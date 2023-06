Jogginghose oder nicht? Was angemessen ist - Ludwigsgymnasium in Köthen redet bei Bekleidung der Schüler mit

Die Mehrheit der Schüler am Ludwigsgymnasium in Köthen war gegen eine Passage über angemessene Kleidung in der Hausordnung. Nun gibt es die doch. Wie andere Schulen es handhaben.