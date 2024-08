Buche an der Bärteichpromenade in Köthen

Köthen/Merzien/MZ. - Die Stadtverwaltung plant, im Rahmen der Gefahrenabwehr zwei das „Stadtbild prägende Bäume“ zu fällen, weil sie von holzzerstörenden Pilzen befallen seien. Dabei geht es um eine Buche am Bärteich in Köthen und eine Eiche an der Straße der Thälmannpioniere in Merzien.