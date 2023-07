Warum Unite keine Büros in der Wittigschen Villa beziehen will

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Das 1999 als „Mercateo“ gegründete Unternehmen Unite mit Hauptsitz in Leipzig hat den Plan aufgegeben, Büros mit 80 weiteren Arbeitsplätzen in Köthen einzurichten. Die Büros sollten in der Wittigschen Villa und den Nebengebäuden entstehen.