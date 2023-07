Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Görzig/Weißandt-Gölzau/MZ - Zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Südliches Anhalt am 10. September gibt es einen weiteren Bewerber: Die siebenköpfige Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat hat Swen Meyer als ihren Kandidaten gewählt. „Wir haben in Görzig schon viel erreicht, jetzt will ich mein Engagement in den Dienst aller Einwohner des Gemeindebundes stellen.