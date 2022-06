Warum Köthen mittlerweile schon zwei Nachtragshaushalte verabschieden musste

Beide belasten aber das Stadtsäckel noch nicht in diesem Jahr. Um welche Projekte es dabei geht.

Ähnlich wie auf dieser Baustelle im brandenburgischen Wustermark könnte es auch bald am Ortsrand von Köthen aussehen.

Köthen - Die Stadt Köthen hat in nächster Zeit viel vor. Das Verkehrsprojekt rund um die Hohe Brücke soll erfolgreich zu Ende gebracht werden. Und dann soll im Rahmen des Strukturförderungsgesetzes des Bundes ein neues, rund 90 Hektar großes Gewerbegebiet an der B6n in Richtung Prosigk entstehen.