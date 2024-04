Der Kreiswahlausschuss hatte die 56-Jährige von der Kandidatenliste gestrichen. Wie sie weiterhin im Stadtrat Köthen mitarbeiten will.

Stadtratswahl in Köthen

Köthen/MZ/WSL. - „AfD ABI tritt flächendeckend an und stellt 64 Kandidaten für die Kreistagswahl!“, steht über der Pressemitteilung, die der Kreisvorsitzende Daniel Roi am 27. März verschickt hat. Die Liste im Wahlbereich 2, der die Stadt Aken, die Gemeinde Osternienburger Land und die Stadt Südliches Anhalt umfasst, wird angeführt von Hannes Loth, Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz. Auf Platz 2 steht „Jennifer Zerrenner, 56 Jahre, Dipl.-Ingenieurin“.