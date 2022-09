Warum in Gröbzig ein Löschfahrzeug aus Pennsylvania in den USA parkt

Welche Pläne der Besitzer mit dem großen Lastwagen hat und in welchen Hollywood-Filmen diese Fahrzeuge zu sehen waren.

Bernd-Uwe und Anna Maria Obermayer stehen an dem Löschfahrzeug, dessen bis zu 26 Meter Höhe ausklappbarer Gelenkmast demontiert ist.

Gröbzig/MZ - Dieses Fahrzeug ist der Hingucker: Auf der linken Seite befinden sich riesige Schlauchkupplungen, ein Dutzend Armaturen und jede Menge Hebel, am Heck wurde ein Telefonapparat angebaut. An der Front glotzen einen zwei orangefarbene Signalleuchten über mit Chrom verkleideten Doppelscheinwerfern an, auf der Stoßstange hocken zwei Sirenen.