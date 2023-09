Bereits im Januar dieses Jahres hatten Forstarbeiter im Auftrag der Stadt etwa 60 Eschen und einige Eichen in der Fasanerie geschlagen.

Warum im Stadtwald in Köthen weitere 56 Bäume gefällt werden

Forstwirt Steve Barsch (rechts) und sein Mitarbeiter Tino Petersdorff zersägen Mitte Januar 2023 in der Fasanerie in Köthen eine gefällte Esche.

Köthen/MZ - Wer den sich seinem Ende zuneigenden Sommer 2023 Revue passieren lässt, der sollte meinen, dass es genug geregnet hat und in städtischen Waldgebieten und Grünanlagen in diesem Jahr keine Trockenschäden zu beklagen sind. Für die Fasanerie in Köthen, nach dem Ziethebusch (30 Hektar) mit rund 29 Hektar der zweitgrößte Teil des Köthener Stadtwaldes, scheint das offenbar nicht zu gelten.