Warum ein Kita-Neubau für Wulfen ein ganz besonderes Projekt ist

Wulfen/MZ - Nein, warten will Volker Hermann nicht. Auf keinen Fall. Wer weiß, was im Frühjahr ist? Lieferengpässe, Kostenexplosionen, Fachkräftemangel – alles sei möglich, der Markt unberechenbar. Deshalb hat der Bauunternehmer am Freitagmorgen, bevor er auf die Baustelle nach Wulfen gefahren ist, schon mal den Dachstuhl für die neue Kita bestellt. Besser zu früh, so seine Maxime, als zu spät. Immerhin sitzt ihm die Zeit im Nacken. Nächstes Jahr Weihnachten wollen die Mädchen und Jungen eingezogen sein.

