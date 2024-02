Bei den Treffen im Schlosspark in Köthen, die oft nach Mitternacht stattfanden, wurde auch Alkohol getrunken und geraucht.

Köthen/MZ. - Ein junger Palästinenser ist am Amtsgericht vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes freigesprochen worden. Dem zur Tatzeit 21-Jährigen war vorgeworfen worden, im Sommer 2020 in Köthen ein damals 13-jähriges deutsches Mädchen „in Kenntnis ihres Alters unter der Bekleidung im Intimbereich berührt und dabei einen Finger in die Scheide eingeführt zu haben“, wie Gerichtssprecher Frank Straube mitteilte.