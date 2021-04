Warum ein Bagger-Einsatz in der Diebziger Taube für Kritik sorgt

Diebzig - Ein Bagger unweit der Taube. Das konnte kein gutes Zeichen sein, ahnte Jörn Wogram. Die Befürchtungen des Biologen aus Diebzig erfüllten sich. Am Folgetag stand das Fahrzeug in dem kleinen Fluss am nördlichen Rand des Dorfes und schaufelte Totholz und Sediment heraus. Mit einem Schreiben an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) hatte Werner Seidel, der Ortsbürgermeister von Diebzig, noch versucht, die Maßnahme zu verhindern. Ohne Erfolg jedoch.

„Über die Jahre hinweg ist die Taube durch die sogenannte Gewässerunterhaltung mit schweren Maschinen weitgehend ökologisch zerstört worden“, kritisiert Jörn Wogram. Der kleine Fluss sei einst ein fischreiches Gewässer gewesen - mit flachen und tiefen Stellen, schnell und langsam strömenden Bereichen, mit Pflanzen und Totholz als Versteckmöglichkeiten.

Die letzte größere Unterhaltungsmaßnahme liegt sieben Jahre zurück

Die letzte größere Unterhaltungsmaßnahme liegt sieben Jahre zurück. „Da wurde so viel rausgebaggert, dass nur noch eine Sandwüste übrig geblieben ist“, sagt der Biologe. Die Taube sei damals ebenfalls mit einem Bagger befahren worden. Dabei sei extrem viel Sohlsubstrat ausgekoffert und am Ufer abgelagert worden. „Die wichtigsten Strukturen des Flusses wurden zerstört.“

Die Taube sei seitdem an nahezu allen Stellen gleich tief, was in trockenen Sommern dazu führe, dass der kleine Fluss austrockne. „Die Maßnahme wäre in dieser Radikalität nicht nötig gewesen“, sagt Jörn Wogram zum gegenwärtigen Eingriff. Abgesehen davon, dass der Ortschaftsrat im Vorfeld gern davon gewusst hätte.

Im Interesse des Naturschutzes seien seit 2014 nur geringfügige Unterhaltungsmaßnahmen an der Taube durchgeführt worden

„Bei der Beräumung wurde sich auf das notwendige Maß beschränkt“, heißt es vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt. „Es erfolgte keine Komplettberäumung.“ Im Interesse des Naturschutzes seien seit 2014 keine oder nur geringfügige Unterhaltungsmaßnahmen an der Taube durchgeführt worden. „Dies führte zu immer weiter zunehmender Verkrautung.“

Hinzu komme, dass Bäume über und in das Gewässer gefallen seien und zusätzlich zu Verkrautung und Treibgut zum Verschluss der Taube geführt hätten. „Damit kann ein ordnungsgemäßer Wasserabfluss nicht mehr gewährleistet werden“, macht der LHW deutlich. Diesen sicherzustellen, sei gemäß des Wasserhaushalts- und Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gesetzliche Aufgabe des Gewässerunterhaltungspflichtigen.

Jörn Wogram und Werner Seidel hätten sich gewünscht, dass die Arbeiten nicht mit einem schweren Bagger ausgeführt werden

Jörn Wogram und Werner Seidel hätten sich gewünscht, dass die Arbeiten nicht mit einem schweren Bagger ausgeführt werden - und schon gar nicht in der Taube stehend. „Für eine Befahrung des Gewässerrandstreifens hätten umfangreich Bäume gefällt werden müssen“, merkt der Landesbetrieb an. „Auch ein ,kleines Boot’ ist für derartige Arbeiten nicht geeignet, da kein sicherer Stand (für Arbeiten mit Motorkettensägen erforderlich) erreicht werden kann.“

Für geeignete Arbeitsboote fehlten der Taube der nötige Platz sowie der freie und durchgängige Tiefgang. „Insofern ist unter Betrachtung aller Gesichtspunkte der Einsatz eines Schreitbaggers im Gewässer die geeignetste Technologie.“ Und zugleich die schonendste, heißt es weiter.

„Der Schutz vor Hochwasser ist auch uns ganz wichtig“

Der LHW geht davon aus, dass nach dieser Maßnahme für einige Jahre erst einmal nichts an der Taube gemacht werden müsse. Dem Landesbetrieb ist klar, dass Unterhaltungsmaßnahmen wie diese auf geteilte Reaktionen stoßen. „Es gibt Gruppen, die mehr Unterhaltung einfordern und solche, welchen Unterhaltungsmaßnahmen zu weit gehen“, heißt es weiter. Der Unterhaltungspflichtige könne diesen Konflikt nicht immer auflösen, habe sich aber an die gesetzlichen Regelungen zu halten.

„Der Schutz vor Hochwasser ist auch uns ganz wichtig“, betont Jörn Wogram. „Aber gleichzeitig wollen wir, dass der Fluss attraktiv bleibt.“ Für Natur und Mensch. Der Biologe hofft, dass die Taube zu ihrem natürlichen Zustand zurückkehren könne, denn auch das - und nicht nur den ordnungsgemäßen Wasserabfluss - schreibe das Europäische Wasserrecht vor. „Man müsste die Vertiefung rückgängig machen, den Fluss renaturieren“, sagt er. In anderen Bundesländern sei damit längst angefangen worden, während hierzulande immer noch schweres Gerät bemüht werde.

Eine Hochwassergefahr gehe von der Taube nicht aus, betont der Diebziger. Das habe nicht nur die zurückliegende Schneeschmelze gezeigt. 2013, als Diebzig schwer vom Hochwasser getroffen war, sei das Wasser nicht etwa von der Taube gekommen, sondern von der Saale.