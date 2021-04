Warum drei Kitas rund um Köthen eine Friedensglocke bekommen

Was steckt hinter der Aktion?

Landrat Uwe Schulze (re., vorn) und der Verein „Zukunft - Frieden“ überreichen Glocke und Süßigkeiten an die Kita „Pusteblume“ in Glauzig.

Görzig/Glauzig/Bitterfeld - Ein Symbol für den Frieden, ein Signal für die Gefahrenabwehr - das ist es, wofür die Glocke stehen soll, erklärt Peter Junge, Präsident des Vereins „Zukunft - Frieden“ und überreicht Kindertagesstätten in Glauzig, Görzig und in Bitterfeld jeweils eine kleine Friedensglocke. Und die haben sich die Kinder auch mehr als verdient. Im vergangenen Jahr haben sie die Sportler des Vereins bei einem Friedenslauf unterstützt - mit einem bunten Korb voller selbstbemalter Friedenssteine.

„Wir liefen von Lübeck entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze bis zur tschechischen Grenze“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Stolze 1.480 Kilometer waren das insgesamt. Als Symbol des Friedens wurde an jeden Bürgermeister der Ortschaften, die sie kreuzten, eine Glocke verteilt. Die Steine von den Kindern haben die Sportler natürlich mit auf ihrem Weg genommen. Sie wurden als Streckenmarkierungen verteilt.

Die Kindertgesstätte „Mauz und Hoppel“ in Görzig bedankte sich mit einem musikalischen Programm für die Geschenke.

Doch ursprünglich war ein viel größerer Lauf geplant. Bereits 2017 entstand die Idee, einen Katharinen-Lauf von Zerbst bis nach St. Petersburg durchzuführen. Als Symbol des Friedens sollte eine Glocke mit auf die große Reise gehen. 2020 sollte dann der große Lauf stattfinden, doch dann kam Corona und legte diese Aktion auf Eis. Stattdessen wurde als Ersatz eben dieser kleine Friedenslauf initiiert. Geplant sei jedoch, den großen Lauf in absehbarer Zeit nachzuholen. „Wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr noch klappt“, so Junge.

Als Dankeschön für die Unterstützung während des Laufes erhielten die Kinder nun auch ihre eigenen kleinen Friedensglocken - handgefertigt aus Patronenhülsen und Sportmedaillen von der Kunstgießerei Lauchhammer.

Die kleine Friedensglocke gehört nun den Kindern.

Neben der Glocke erhielten die Kinder noch einen großen Präsentkorb

„Es ist eine schöne Sache. Insbesondere in angespannten Zeiten ist das einfach nur toll“, lobt Dagmar Mayer, Kitaleiterin der Einrichtung „Mauz und Hoppel“, die Aktion. Neben der Glocke erhielten die Kinder noch einen großen Präsentkorb. „Ich habe mir überlegt, worüber sich die Kinder am meisten freuen. Also gab es ein Paket voll Süßigkeiten“, erklärt Landrat Uwe Schulze.

Und auch die Kinder bedankten sich noch einmal für die ganzen Geschenke mit einem musikalischen Programm. (mz/Jessica Vogts)