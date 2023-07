Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Wer nach dem Kopfsprung vom Drei-Meter-Brett in der Köthener Badewelt den Grund in 3,80 Meter Tiefe berühren will, der muss sehr steil ins Wasser eintauchen. Seit dem 8. Juli jedoch ist das nicht mehr möglich: Aus sämtlichen Becken des Sport- und Freizeitbads am Ratswall wurde nämlich das Wasser abgelassen. Überall sind Angestellte mit Werkzeugen, Hochdruckreinigern und Bodenwischern beschäftigt, auch auf dem Grund des 25 Meter langen Wettkampfbeckens.