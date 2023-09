Was der Postbank-Sprecher und die Sprecherin der DHL Group dazu sagen und welche Ausweich-Möglichkeiten es in der Kreisstadt gibt.

Warum die Postbank in Köthen nur noch an drei Tagen geöffnet hat

Die Filiale der Postbank in der Lindenstraße in Köthen

Köthen/MZ - Kunden der Postbank, die etwas erledigen wollten am Mittwoch in der Lindenstraße, hatten Pech: Ein Schild weist auf „angepasste Öffnungszeiten“ hin, die Filiale ist an drei Tagen geschlossen. Während bei Google Maps Öffnungszeiten der Bank an fünf Tagen publiziert werden – insgesamt 24 Stunden – wurden sie eingedampft auf zehn Stunden an drei Tagen.