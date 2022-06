Warum der Köthener Reik Rosenkranz die Elbe zwischen Breitenhagen und Coswig gepachtet hat

Aken/MZ - Reik Rosenkranz blickt unschlüssig auf die Elbe. Der Wellengang ist ordentlich. Der Wind pfeift. Das Boot des Fischers, am Steg des Akener Elbebootscenters befestigt, tanzt wild. Doch der Plan steht. „Wir wollen Wollhandkrabben fangen.“ Wetter hin, Wetter her. Ob es gelingt, wird sich am frühen Abend zeigen, wenn der Köthener und sein Compagnon von ihrer Tour zurück sind.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<