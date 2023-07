Der Schriftzug „Kulturbank“ am Vereinsobjekt in der Springstraße in Köthen ist angebracht. Ganz einfach war das nicht. Ein Aluschild war nicht statthaft.

Warum das Vereinshaus in der Springstraße in Köthen jetzt den Namen „Kulturbank“ trägt

Köthen/MZ/her - Über ein Jahr nach dem Einzug der Vereine in das einstige Domizil der Volksbank in der Köthener Springstraße ist das Haus jetzt als „Kulturbank“ erkennbar. In dieser Woche montierte Katrin Jaenicke vom Designstudio Kreativ unter anderem das Schild an der Fassade.