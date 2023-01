Warum das Team vom Köthener Brauhaus trotzdem zur Grünen Woche nach Berlin fährt

Das Interesse von Unternehmen aus Anhalt-Bitterfeld an der Grünen Woche in Berlin ist mehr als mau. Am Freitag geht’s los. Einige wollen sich trotzdem präsentieren.

Berlin/Köthen/MZ - Wenn am Freitag die Internationale Grüne Woche in den Messehallen unterm Berliner Funkturm öffnet, haben sich die Zeiten geändert. Eintrittskarten zum Beispiel gibt es ausschließlich im Internet und nicht mehr am Kartenschalter, wo sich vor der Corona-Pandemie regelmäßig lange Schlangen bildeten. Und noch etwas ist anders: Die Resonanz der Aussteller am Stand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld fällt ziemlich mau aus.