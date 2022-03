Warenwert von 150 Euro: Ladendetektiv stellt Parfümdiebe in Köthener Supermarkt

Köthen/MZ - Im Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen hat ein Ladendetektiv am Montagnachmittag zwei Männer beim Diebstahl von Parfüm und einem Rucksack beobachtet. Einer der Täter, ein 21-Jähriger, konnte gestellt werden, der zweite Täter flüchtete mit dem Diebesgut.

Nachdem die Identität des 21-Jährigen feststand, wurde dessen Wohnung von der Polizei durchsucht und das Diebesgut im Wert von 150 Euro gefunden. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an.