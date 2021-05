Wann kann die Gastronomie in Köthen endlich wieder öffnen?

Köthen - Auf Himmelfahrt ist Lutz Richter gar nicht gut zu sprechen. „Ich habe mich schon erkundigt: Das wird nichts. Wir dürfen nicht öffnen. Vielleicht Pfingsten.“ Dabei wären die Ausflügler am Feiertag für die „Waldterrasse“ in Reppichau so wichtig gewesen.

„Wir haben hier jede Menge Platz.“ Trotzdem: Die Inzidenz, die am Dienstag zwar unter 100 liegt, muss sich erst stabil auf diesem Niveau einpegeln, bevor die Außengastronomie wieder starten darf. „Voriges Jahr habe ich gesagt, so was will ich nicht noch mal erleben.“ Und nun steht Lutz Richter zu Himmelfahrt wieder mit leeren Händen da.

„Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir vielleicht am Wochenende öffnen können“

Platz hätten Dionysios Kostanidis und seine Partnerin Jelena Sommer auf den Terrassen des griechischen Restaurants „Olympia“ in Köthen am Ratswall auch zur Genüge. Für rund 250 Leute. Allerdings unter normalen Umständen. Aber auch mit dem geforderten Abstand zwischen den Tischen könnten sie rund 100 Gäste unter freiem Himmel bewirten. „Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir vielleicht am Wochenende öffnen können“, sagt Jelena Sommer, die sich gefreut hatte, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag schon knapp unter die 100er Grenze gerutscht ist. Doch nachdem der Wert am Montag wieder knapp darüber liegt, ist sie etwas vorsichtiger mit der Prognose: „Wir müssen abwarten.“

Wie lange, das steht in den Sternen. Es könnte alles ganz schnell gehen. Für Stephan Nickel, den Inhaber des Köthener „Brauhauses“, ist es im Moment trotzdem noch keine Option, sein Restaurant wieder zu öffnen. „Wir befinden uns jetzt unter dem schützenden Schirm der Überbrückungshilfe.“ Schließt er die Türen wieder auf und empfängt Gäste, „brauche ich das Personal, muss die Lebensmittel vorhalten, dann muss es funktionieren“. Was der 40-Jährige definitiv nicht will: ein permanentes Wechselbad der Gefühle, ein ständiges Hin und Her, gepaart mit großer Unsicherheit bei allen Beteiligten. „Von daher ist meine Devise: Wir warten erstmal ab.“

„Zwei Tage Sonnenschein nützen uns nichts, wenn es danach wieder vier Tage kalt ist und keiner kommt“

Er ist überzeugt: „Man kann nicht auf blauen Dunst wieder aufmachen - ohne zu wissen, ob es sich trägt.“ Da spielten viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Zunächst das Wetter. Bei kühlen Temperaturen und wolkenverhangenem Himmel würden viele Gäste von einem Restaurantbesuch vermutlich Abstand nehmen, zumal der „Brauhaus“-Chef auch bei Regen niemanden ins Lokal lassen dürfte.

Ein weiterer Aspekt, der gegen eine mehr oder weniger spontane Wiedereröffnung spräche: „Wir arbeiten hier mit frischen Lebensmitteln. Zwei Tage Sonnenschein nützen uns nichts, wenn es danach wieder vier Tage kalt ist und keiner kommt.“ Unter diesen Voraussetzungen lasse sich ein Lokal nicht wirtschaftlich betreiben.

Die Testpflicht für alle, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind, sieht Stephan Nickel als zusätzliche Hürde - für Gäste wie für Gastronomen: „Wer bis 16, 17?Uhr arbeitet, muss eigentlich schon vorher wissen, dass er abends essen gehen will.“ Denn ohne tagesaktuellen negativen Schnelltest ginge das gar nicht.

Das „Brauhaus“ sucht „zur baldigen Einstellung“ einen Schaffner

Und wer kontrolliert das alles? Ein echtes Problem für Stephan Nickel, der sich bereits seit Tagen in den sozialen Medien nach geeignetem Fachpersonal umsieht, um sämtliche Nachweise, die seine Gäste künftig vorzeigen müssen, überprüfen zu können. Das „Brauhaus“ sucht „zur baldigen Einstellung“ einen Schaffner. Im Idealfall ist das jemand, der „genug hat von unerwarteten Bremsmanövern am Arbeitsplatz, der raus möchte aus den stickigen Zugabteilen und endlich mal an der frischen Luft arbeiten“.

Stephan Nickel öffnet das Brauhaus noch nicht. (Foto: Ute Nicklisch)

Binnen 24 Stunden reagieren rund 11.500 Nutzer bei Facebook mit „Daumen hoch“ auf den sarkastischen Eintrag. So unterhaltsam der „Brauhaus“-Chef seine Lage dort auch beschreibt, fragt er sich ernsthaft: „Sind wir überhaupt befugt, all diese Daten abzufragen?“

Maria Theurig vom „Filou“ im Hotel „Anhalt“ freut sich zwar, wenn es endlich wieder losgeht, doch die Testpflicht könnte den Neustart erschweren, fürchtet auch sie. Darauf vorbereitet sei man. Für die Plätze im Freien ist schon eine schützende Plane zur Überdachung bestellt, wärmende Decken für die Gäste liegen bereit, wenn es abends kühler sein sollte.

Die vergangenen Monate haben Diana Aleithe und ihr Team der „Crêperie“ genutzt, um neue Gerichte auszuprobieren

Auch Diana Aleithe ist vorbereitet und kann es gar nicht erwarten, ihre „Crêperie“ in Köthen bald wieder öffnen zu dürfen. „Wir könnten morgen loslegen“, kündigt sie an. „Wir hatten nie richtig zu und haben versucht, uns mit dem Außer-Haus-Verkauf über Wasser zu halten.“ Das habe ganz gut funktioniert, doch nun sei es an der Zeit, dass es richtig losgeht.

Die vergangenen Monate haben Diana Aleithe und ihr Team genutzt, um neue Gerichte auszuprobieren und auf die Karte zu setzen, um die Terrasse schön herzurichten - inzwischen ist der Außenbereich etwas abgeteilt, „damit es unsere Gäste schön kuschelig haben“. Die Heizstrahler sind auch längst da. „Wir sind jetzt richtig euphorisch.“ Und optimistisch ist die Gastronomin auch, dass die Wiedereröffnung nicht nur ein Strohfeuer ist.

Genauso geht es Stephan Nickel. Er beschäftigt 15 Leute. „Wir haben hier Verantwortung.“ Und deshalb sagt er auch: „Wenn wir wieder aufmachen, dann richtig.“ Er tendiert im Moment dazu, dass das erst im Juni passieren wird. „Wir brauchen den richtigen Sommer, dass es funktioniert.“ (mz)