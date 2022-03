Waldstück in Reppichau abgebrannt: 70 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Reppichau/MZ/JVO - Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren sind am Sonntagabend gegen 19 Uhr nach Reppichau ausgerückt. Ein Waldstück am Waldstadion stand in Flammen. „Wir waren gerade noch rechtzeitig da“, erklärt Jan Hesse, Einsatzleiter der Feuerwehr Reppichau. Ein Waldbrand sei generell immer sehr gefährlich. Noch dazu bei der derzeitigen Trockenheit. „Es gilt momentan Waldbrandgefahrenstufe 3“, weiß Hesse.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei seien zwei Spaziergänger auf das Feuer aufmerksam geworden. „Sie hatten noch versucht, es selbst zu löschen, das war aber nicht möglich. Sie haben daher die Feuerwehr verständigt“, erklärt Astrid Kuchta, Sprecherin des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld.

Wie es zu dem Brand genau kommen konnte, ist bislang noch unklar. Feuerwehr und Polizei entdeckten vor Ort keine Brandquelle. Erste Hinweise lieferten dann aber die befragten Spaziergänger. „Sie hätten hinter dem Sportplatz ein Geräusch wahrgenommen, etwa wie ein wegfahrendes Auto“, berichtet Kuchta. Dadurch hätten sie auch überhaupt erst das Feuer entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erneute Zeugenbefragungen sollen weitere Aufschlüsse zum Tathergang geben.

Die Feuerwehren konnten ihren Einsatz nach etwa einer Stunde wieder beenden. Neben der Feuerwehr Reppichau waren noch die Feuerwehren aus dem Osternienburger Land - Chörau, Libbesdorf und Trebbichau - sowie die Feuerwehr Aken als Unterstützung mit vor Ort.