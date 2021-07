Wahlergebnis zur Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat in Piethen musste korrigiert werden

Piethen - Das Ergebnis der Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat in Piethen wird offiziell korrigiert. In der Sitzung des Stadtrates Südliches Anhalt am Mittwochabend erklärte die Gemeindewahlleiterin Rita Wagner, im Wahlausschuss sei bedauerlicherweise ein Fehler passiert und entschuldigte sich dafür.

Bei der Wahl im März waren zwei Sitze im Piethener Ortschaftsrat neu zu besetzen gewesen. Ursprünglich hieß es, die Wählergruppe „Zukunft für Piethen“ und die „Freie Wählergemeinschaft Anhalt“ hätten je einen Sitz bekommen. Doch in Wahrheit entfallen beide auf „Zukunft für Piethen“. Sie hatte knapp 68 Prozent der Stimmen erhalten und nach dem ursprünglich festgestellten Ergebnis Widerspruch eingelegt. Auf die Freie Wählergemeinschaft waren bei der Abstimmung Mitte März rund 32 Prozent der abgegebenen Stimmen entfallen.

Zwischendurch hatte es Verwirrung gegeben, weil das falsche, vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 16. März aber festgestellte Ergebnis in einer amtlichen Mitteilung der Stadt veröffentlicht wurde - obwohl es schon als falsch erkannt worden war. Man sei gesetzlich dazu verpflichtet, das festgestellte Ergebnis zu veröffentlichen, so Rita Wagner damals (die MZ berichtete). Um den Fehler korrigieren zu können, musste sich zunächst der Stadtrat damit befassen, was nun passiert ist.

Die Berichtigung habe auf die Gültigkeit der Wahl an sich keinen Einfluss, sie müsse nicht wiederholt werden, hieß es im Stadtrat. Auch bleibe die Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortschaft Piethen davon unberührt. Bei einer Enthaltung nahm der Stadtrat den Wahleinspruch schließlich an.