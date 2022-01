VW kollidiert in Köthen mit einem VW

Köthen/MZ - Zwei VW sind am Samstag in Köthen kollidiert. Der Unfall passierte gegen 11.35 Uhr in der Ludwigstraße. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Franzstraße in Richtung Ludwigstraße. Zeitgleich befuhr ein 57-Jähriger die Ludwigstraße in Richtung Lohmannstraße. An der Einmündung in die Ludwigstraße übersah der 30-Jährige den VW des 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand.