VW-Fahrerin kommt von Straße ab und fährt frontal gegen einen Baum

Quellendorf - Auf der L136 zwischen Storkau und Quellendorf hat es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr einen schweren Unfall gegeben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 38-jährige Frau mit ihrem VW in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge fuhr das Auto einige Meter weiter neben der Fahrbahn und kollidierte dann frontal mit einem Baum.

Die Autofahrerin blieb mit Glück unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden, auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf nur 1.000 Euro geschätzt. (mz)