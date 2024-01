Ein 47-jähriger VW-Fahrer hat am Montag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 136 einen Unfall verursacht.

Storkau/MZ. - Ein 47-jähriger VW-Fahrer hat am Montag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 136 einen Unfall verursacht.

Nach Polizeiangaben war er aus Richtung Köthen in Richtung Quellendorf unterwegs. In Storkau verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda eines 59 Jahre alten Mannes kam, der die Landesstraße in Richtung Köthen befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf jeweils circa 3.500 Euro. Der Skodafahrer trug leichte Verletzungen davon. Er wurde vor Ort medizinisch erstversorgt.