Vorwurf im Kultur-Ausschuss: Hat der Tierpark Köthen Gelder der Stadt falsch verwendet?

Der Sozial- und Kulturausschuss befürwortet nun eine Änderung des Zuschussvertrages für den Tierpark. Was das für die Einrichtung bedeutet.

Köthen/MZ - Bei diesem Tagesordnungspunkt lief Roman Schönemann (CDU) richtig heiß. Mit den am Vortag neu gewonnenen Erkenntnissen im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Köthen wollte er am Tag darauf den Tagesordnungspunkt „1. Änderung des Zuschussvertrages zwischen der Stadt Köthen und der Tierpark Köthen - Anno 1884 gGmbH“ im Sozial- und Kulturausschuss absetzen lassen. Nach Aussagen von Rechnungsprüferin Birgit Leps seien die von der Stadt Köthen an den Tierpark gezahlten Zuschüsse nicht transparent dargestellt worden.