Vorfreude überwiegt - So haben sich die Schulen im Altkreis Köthen auf das neue Schuljahr vorbereitet

Vor Schulstart verschönern die Lehrerinnen Jana Bandau (hinten) und Anja Seidel den Raum für Erstklässler an der Grundschule „Am Park“ in Wulfen.

Köthen/MZ - Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr haben für die Lehrer bereits am Montag begonnen. In Dienstberatungen und Fachzirkeln haben sie die Richtung für die nächsten elf Monate festgelegt. Die Pädagogen an den Grundschulen - wie beispielsweise in Wulfen - waren zudem noch bemüht, den Erstklässlern einen würdigen Empfang zu bereiten und alles für die Einführungsfeiern am Sonnabend fein zu machen. Für den Großteil der Schüler aber wird es ab dem heutigen Donnerstag wieder ernst - vorerst ohne Maskenpflicht und Tests.