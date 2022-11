Kirche St. Nicolai Aken Vorfreude auf vierten Advent - Männerchor Aken bereitet sich auf 52. Weihnachtskonzert vor

Am vierten Advent sind die Sangesbrüder vom Männerchor Aken und die Mitglieder des Kirchen- und Frauenchores in St. Nikolai zu erleben. Was bis dahin alls getan wird.