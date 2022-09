Vorerst keine Schließung von Sporteinrichtungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat das Problem bereits im Sommer kommen sehen, als sich die Menschen bei mehr als 30 Grad im Urlaub befunden haben oder in Freibädern in der Sonne lagen. Angesichts der sich abzeichnenden Energiekrise hat der DOSB davor gewarnt, Schwimmbäder und weitere Sportstätten zu schließen und damit „Fehler aus der Corona-Pandemie“ zu „wiederholen“. In einer Stellungnahme forderte der Dachverband des deutschen Sports die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen auf, „für das Schwimmen lernen geeignete Bäder beziehungsweise Wasserflächen so lange wie möglich geöffnet zu halten“. Im weiteren Jahresverlauf gelte diese Forderung auch für Sporthallen. Mehr als 90 Prozent der Schwimmbäder in Deutschland werden aktuell mit Gas beheizt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.