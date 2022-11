Vor Seniorenheim in Köthen - Dreiste Diebe bestehlen Ausfahrer von Bäckerei

Köthen/MZ - Ungebetene Gäste hat am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein Transporter angelockt, der kurze Zeit unbeaufsichtigt vor einem Seniorenheim in der Maxim-Gorki-Straße in Köthen stand. Der 50-jährige Fahrer, der mit der Auslieferung von Backwaren beschäftigt war, hatte sich nur einen Moment vom Fahrzeug entfernt.

Dies nutzten die dreisten Diebe aus und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Geldtaschen mit einem Bargeldbetrag, der im unteren vierstelligen Bereich liegt, wie es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld heißt.