Aken/MZ. - Bauern und Handwerker aus Aken haben am Montag gegen die Ampelregierung in Berlin protestiert. Gegen 7 Uhr wurde der Kreuzungsbereich am Schützenplatz blockiert, anschließed fuhr der Tross durch die Akener Innenstadt in Richtung Dessau.

Auf dem Weg dahin wurde noch ein Stopp an der Kreuzung Dessauer Landstraße und Gartenstraße bei Edeka eingelegt. Proteste gab es auch in Zabitz. Anschließend machten sich einige Landwirte in Richtung Halle und Magdeburg auf. Dort finden am Montag die zentralen Protestkundgebungen statt.