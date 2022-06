Vor 35 Jahren kostete eine Nachlässigkeit bei Orbitaplast in Weißandt-Gölzau ein Menschenleben

Weithin sichtbar war die Rauchwolke über dem Betriebsgelände des VEB Orbitaplast in Weißandt-Gölzau am 29. August 1986.

Weißandt-Gölzau/MZ - Als Ende Juli beim Großbrand im Leverkusener Chemiepark sechs Menschen ums Leben kamen, wurden auch bei vielen Einwohnern in Weißandt-Gölzau und Umgebung Erinnerungen an die Brandkatastrophe im VEB Orbitaplast am 29. August 1986 wach. Auch der Autor erinnert sich an das tragische Ereignis zum Ende der Sommerferien sowie an Aufregung und Besorgnis, die damals im Dorf herrschten.