Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Wenn die Kinder und Jugendlichen in der „Arche“ zu Stift und Papier greifen, dann entstehen dabei in der Vorweihnachtszeit oftmals kleine Kunstwerke. Der Wunschzettel für den Weihnachtsmann ist schließlich etwas Besonderes. Seit Jahren schlüpfen Privatpersonen und Unternehmen in die Rolle der „Weihnachtswichtel“ – und erfüllen Wünsche. So auch in diesem Jahr für die Bewohner des Kinder- und Jugendheimes in Köthen.