Köthenerin ist 100 Jahre alt Von Oberschlesien nach Köthen: 100-Jährige blickt auf ihr bewegtes Leben zurück

Hedwig Schröter hat am 4. Dezember 2024 ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Seniorin blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Wie sie nach Köthen kam und was sie so jung hält.