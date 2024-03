Am 4. Mai gibt es in Köthen erneut einen Blickwechsel. Vereine, die beim Bühnenprogramm oder beim Vereinsmarkt mitmachen möchten, können sich noch bis zum 15. März anmelden.

Veranstaltung am Schloss

Der Blickwechsel spricht alle Generationen an.

Köthen/MZ. - Wie wäre es eigentlich mit einer szenischen Lesung? Wie die, die vor einer Woche zur Sonderausstellung „Flächenland, Fortlaufend“ von Stephanie Kiwitt in Köthen stattgefunden hat. Eine Lesung mit Menschen, die sich austauschen über die Gegenwart und Zukunft von städtischen und ländlichen Räumen. Darüber, was ihnen gefällt. Und darüber, was ihnen nicht gefällt.