Sechs Studenten und Absolventen der Hochschule Anhalt in Köthen betreuen zur Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland die Pressetribünen. Sie unterstützen die Firma „Plan2Event“ aus Köthen, die Großsportereignisse weltweit mit Medientechnik ausstattet.

Jacqueline Knobe hat die Medientische im Stadion in Sydney für die Fußball-WM der Frauen mit aufgebaut. Sie studierte Digitale Medien und Management, ein Masterstudiengang der Hochschule Anhalt am Standort in Köthen.

Köthen/Sydney/MZ - Rund 16.000 Kilometer von Köthen entfernt beginnt am heutigen Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Einen wichtigen Beitrag dazu, dass das Sportereignis weltweit verfolgt werden kann, leisten sechs Studenten und ehemalige Studenten der Hochschule Anhalt. Sie betreuen in Australien und Neuseeland für die Firma „Plan2Event“, die ihren Sitz in Köthen hat, die Presseplätze in den Stadien.