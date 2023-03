Zahlreiche Besucher lockte es am Wochenende zum Ostermarkt im Köthener Schlosshof, um das ein oder andere Geschenk zu kaufen.

Aus Stroh fertigt die Köthenerin Jaqueline Ganß niedliche Osterfiguren. Das kam beiden Besuchern gut an.

Köthen/MZ - Mit dem Wetter war das so eine Sache am Wochenende. Mal Sonnenschein, mal Regen. Nicht gerade optimal für die Händler auf dem Köthener Ostermarkt. Aber zumindest am Samstagvormittag war man mit reichlich Sonnenschein und blauem Himmel gut bedient.