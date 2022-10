Von Fahrbahn abgekommen - Junger Motorrad-Fahrer stürzt bei Trinum

Ein 19-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag in Trinum schwere Verletzungen zugezogen.

Trinum/MZ - Ein 19-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag in Trinum schwere Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben befuhr er gegen 14.30 Uhr mit einem Kraftrad Yamaha die L 73. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und auf der angrenzenden Grünfläche zu Fall.

Der junge Mann musste durch Rettungskräfte in eine medizinische Einrichtung gebracht werden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden bewegt sich bei annähernd 1.000 Euro.