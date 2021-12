Von Autofahrerin übersehen? 16-jährige Fußgängerin nach Unfall in Köthen verletzt

Köthen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Köthen hat sich eine 16-jährige Fußgängerin am Donnerstagmorgen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr, als eine 20-jährige Autofahrerin vom Heinrichsplatz auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte.

Dabei übersah sie wohl die Fußgängerin, die zum gleichen Zeitpunkt die Straße überquerte. Der Unfallwagen habe keine sichtbaren Schäden davongetragen, teilt die Polizei noch mit.