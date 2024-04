Seitdem das Gutshaus in Klietzen verkauft wurde, gibt es noch mehr Probleme als zuvor schon. Nachbar Michael Grabitzki sieht in der ungesicherten Baustelle eine große Gefahr.

Vom Gutshaus zum Schandfleck - Anwohner sieht in altem Gebäude in Klietzen eine große Gefahr

Michael Grabitzki ärgert sich über diesen Anblick. Am Gutshaus in Klietzen ist seit Monaten nichts passiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klietzen/MZ. - Ein riesiger Schutthaufen. Daneben ein festgefahrener Lastwagen. Ein Stück weiter kippen Teile eines zusammengestückelten Zauns beinahe um. An mehreren Stellen hängen Schilder. „Betreten der Baustelle verboten!“ ist darauf unter anderem zu lesen. Dahinter ragt ein marodes Gebäude in die Höhe. Das Dach eingestürzt. Die Fenster teilweise zerschlagen. Das Gutshaus in Klietzen ist zu einem Schandfleck geworden.